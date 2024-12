Milly Carlucci in lacrime a Ballando con le Stelle

Professionale e imperturbabile, Milly Carlucci ha dimostrato di saper mantenere il controllo anche durante i momenti più inaspettati a “Ballando Con le Stelle”. Tuttavia, in una recente puntata, un gesto inaspettato ha toccato le sue emozioni. Alberto Matano, poco prima della proclamazione del vincitore, ha preso la parola per esprimere la sua gratitudine verso la conduttrice. Ha descritto la sua esperienza in trasmissione come speciale, poiché non si era limitato a rimanere seduto, ma aveva anche partecipato attivamente al ballo. Matano ha evidenziato l’importanza del lavoro e della dedizione che Carlucci mette nel programma, definendola “la signora della televisione” e attribuendo a lei il successo di “Ballando Con le Stelle”, in onda da 19 anni su Rai Uno.

Le parole di Matano hanno profondamente commosso Milly Carlucci, che ha ringraziato sentitamente il collega per il suo affetto. Con grande emozione, ha condiviso le ragioni del suo amore per la trasmissione. Ha affermato che il lavoro con quei “straordinari maestri appassionati” e i concorrenti disposti a sacrificarsi per raggiungere il massimo risultato la riempie di gioia. Carlucci ha rivelato di aver sognato di lavorare nel mondo della televisione fin da ragazza, e trovarsi lì oggi rappresenta la realizzazione di quel sogno. Ha aggiunto che non c’è sacrificio troppo grande da affrontare per perseguire questa passione e che è profondamente grata per l’opportunità di vivere questo percorso.

In un momento di vulnerabilità e autenticità, Milly ha sottolineato quanto sia importante per lei poter esprimere la propria passione e la gratitudine nei confronti di chi la circonda. Con il cuore colmo di emozione, ha confermato che il suo viaggio a “Ballando Con le Stelle” è al contempo un sogno e una realtà, una combinazione rara e meravigliosa che rende il suo lavoro particolarmente significativo. A fronte di tali sentimenti, Milly ha dovuto trovare la forza per riprendersi dai momenti di commozione che l’hanno sopraffatta, evidenziando il forte legame che ha con il suo ruolo e con tutti coloro che contribuiscono al successo del programma.