Milly Carlucci, il primo vip verso Ballando. Lui: “La mia famiglia non vuole”

Milly Carlucci ha davanti a sé ancora tre puntate de Il Cantante Mascherato ma secondo gli ultimi rumor starebbe già lavorando in gran segreto alla nuova edizione di Ballando Con Le Stelle.

Secondo quanto trapelato il primo vip contattato sarebbe il giornalista Rai ed ex corrispondente da Londra Antonio Caprarica, arzillo 72enne ora volto de L’Aria Che Tira di Myrta Merlino.

“Mi chiedono di ballare – ha dichiarato Antonio Caprarica a L’Aria Che Tira – “Probabilmente mi divertirei, però ti dico subito che devo affrontare una fortissima opposizione domestica. Ho tutta la famiglia schierata contro questa ipotesi. Ti posso però confermare che, quand’anche accettassi di scendere in pista, continuerei la mattina a venire da te”.

Ballando Con Le Stelle riparte da Antonio Caprarica?

Come riporta il portale DavideMaggio.it “secondo il settimanale Oggi le trattative sarebbero già in una fase piuttosto avanzata“.

Il giornalista Antonio Caprarica verso Ballando con le Stelle. (Fonte Oggi) pic.twitter.com/Oq434pe15X — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 6, 2023

Ballando Con Le Stelle tornerà a ottobre con la sua 18esima edizione consecutiva. L’ultima edizione è stata vinta – non senza polemiche – dalla giornalista Luisella Costamagna, prima ritirata per infortunio e poi ripescata nella serata dedicata agli eliminati.

Selvaggia Lucarelli ci sarà?

Il mese scorso la Lucarelli ha dichiarato: “Quella appena finita è stata l’edizione più difficile e anche quella più lunga di Ballando con le Stelle. Tutti mi domandate se tornerò o lascerò il programma. Però il punto è che non si possono prendere decisioni affrettate. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare ‘ok questa è la mia ultima volta’ e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo“.

Anche Milly Carlucci si è espressa sulla questione: “Se ho parlato con lei dopo che si è detta delusa? Sì, abbiamo scambiato dei messaggi quando lo show è finito. Ma voglio sottolineare che non c’era niente da chiarire. Tra noi c’è stima, anche se su alcune cose possiamo non essere d’accordo. Tutti i giurati sono stati fortemente voluti. Poi capisco che nel gossip sia anche divertente parlare di dissapori, ma la realtà poi è diversa. Quindi ribadisco che non ci sono litigi o inimicizie nel cast di Ballando con le Stelle“.