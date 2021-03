Akash Kumar show, ieri notte l’ex naufrago ha fatto delle dirette Instagram ed ha parlato delle sue esperienze nella moda e in tv. Tra le tante cose il bel veronese ha nominato Milly Carlucci ed ha svelato quello che gli avrebbe detto dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Stando alle parole del modello (o dobbiamo chiamarlo top model?) la conduttrice gli avrebbe consigliato di non dedicarsi alla carriera televisiva e di concentrarsi sulla moda.

“Grande, l’unica donna che è tanta roba è Milly, grandissima signora. Posso solo dire cose belle di lei. Vi racconto una cosa che risale a Ballando. Milly Carlucci mi ha detto ‘Sei troppo forte per fare televisione, non la fare. Fai la moda, che è quello che fa per te, devi seguire la strada del fashion e non della tv’. Davvero una persona speciale Milly”.

In molti durante la live hanno chiesto ad Akash se sarà ospite di Barbara d’Urso. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi non ha risposto, ma si è limitato a dire di aver parlato con Carmelita in privato.

“Se andrò in tv dalla d’Urso? Barbara ci siamo sentiti ieri sera, ci siamo messaggiati. L’ho sentita in privato e lei mi crede. Mi ha detto che mi crede e che mi ha difeso, perché mi conosce, io e lei ci conosciamo ragazzi”.

Mi auguro che Barbara riesca a convincere Kumar ad andare nella versione estesa di Domenica Live, per un bel talk in cui sicuramente ci regalerà una catfight con qualche opinionista.

