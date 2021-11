Milly Carlucci ha finalmente detto la sua, a mente fredda, sulla faida fra Morgan e Selvaggia Lucarelli che è finita con una bella querela.

Prima il caso di Mietta a causa del Covid e la polemica sul vaccino, successivamente il ritiro sospetto di Albano fra concerti e congetture, infine la lite fra Morgan e Selvaggia Lucarelli: in sole cinque puntate a Ballando con le Stelle è successo di tutto e Milly Carlucci, in ogni occasione, ha cercato di mettere una toppa.

La conduttrice, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha poi aggiunto:

“Noi abbiamo una giuria meravigliosa […] poi abbiamo dei concorrenti che hanno il diritto di replica, no? Perché il diritto di replica fa parte del nostro programma e fa parte di tutti i programmi. L’unica cosa vera che Morgan ha sbagliato, al di là dei contenuti che, sicuramente, se li vai a esaminare erano anche interessanti. E’ il tono sbagliato, l’urlo. Perché se la voce si alza progressivamente non va bene. Noi, purtroppo abbiamo un po’ questo difetto perché siamo italiani, latini, focosi. Alziamo il tono della voce”.

E ancora:

“Sabato io penso che, passata una settimana e sbollita la passione, si possa cominciare a parlare magari di passi di samba e anche dello spericolato esperimento che ha fatto Morgan. […] Io cercherò di metterli l’uno di fronte all’altro a fare la pace. Sarò l’inviato dell’ONU. Ci metterò tutto l’impegno perché adoro Selvaggia Lucarelli, la stimo come donna e come giornalista e anche come giudice di Ballando con le Stelle. Stimo Morgan, gli voglio bene, e voglio che i due parlino tra di loro”.