Milly Carlucci dice la sua sulla chiusura del Cantante Mascherato e sugli ipotetici spin off di Ballando con le Stelle

È prassi della Rai cercare di spremere il più possibile un format di successo (e Tale e Quale Show fra speciali natalizi, sanremesi, benefici e con persone comuni, ne sa qualcosa..) ma Milly Carlucci non ci sta. Gli ottimi ascolti di Ballando con le Stelle, infatti, hanno sempre spinto la dirigenza Rai a chiedere alla conduttrice di preparare qualche spin off della trasmissione, ma lei ha sempre rifiutato.

“Ogni anno mi chiedono di fare più puntate di Ballando con le Stelle” – ha dichiarato a Bubino Blog – “Coppe dei campioni e altri spin off. Credo però che sia meglio ogni anno ripresentarsi con un cast nuovo e non tornare sui propri passi. Il programma è diventato un viaggio emotivo all’interno della personalità dei nostri protagonisti. E poi c’è Ballando On The Road in grande crescita, come dimostrano gli ascolti del pomeridiano, e spero che possa diventare un appuntamento più rotondo e Ballando Con Te all’interno della prima serata”.

Milly Carlucci aborra anche l’idea di un cambio di giuria (sia mai).

“Io e il mio coautore Giancarlo De Andreis non abbiamo mai avuto dubbi. Chiaro che quando si lavora insieme per tanti anni può capitare qualche momento di tensione o di incomprensione, ma alla fine siamo una squadra. E posso dire che la nostra giuria è veramente la migliore di tutte”.

Milly Carlucci: “Il Cantante Mascherato? Vanta molti tentativi di imitazione”

“Parlare del nuovo programma? È tutto prematuro, fatemi almeno finire questa entusiasmante edizione di Ballando con le Stelle. Posso dire che Il Cantante Mascherato è un programma che amo e che ha avuto buoni risultati e grande cassa di risonanza. Vanta molti tentativi d’imitazione e diversi “curiosi nemici”. Credo che abbia ancora molto da dare. Aggiungo però che a me piace sperimentare. Se la Rai mi chiede di trovare nuove strade cerco la cosa migliore da sviluppare per intrattenere il pubblico”.

Fra i “molti tentativi di imitazione e diversi curiosi nemici” impossibile non citare Star In The Star di Canale 5 e Non Sono Una Signora di Rai2.