Era il 2018 quando Milly Carlucci fece ballare per la prima volta nella storia di Ballando con le Stelle due uomini ed ora, a tre anni di distanza, ben tre edizioni diverse del medesimo format hanno sposato il same-sex-dance.

Questa settimana infatti sono tornati in onda in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti i rispettivi Ballando con le Stelle ed in tutte e tre i cast c’è una coppia composta da persone dello stesso sesso. In Francia a Danse Avec Les Stars partecipa il cantante Bilal Hassani (visto all’Eurovision 2019) con il ballerino Jordan Mouillerac; in UK a Strictly Come Dancing c’è il vincitore di Bake Off, John Whaite con il ballerino Johannes Radebe; mentre in America a Dancing With The Stars partecipa la prima coppia composta da sole donne: l’influencer JoJo Siwa (fresca di coming out) con la ballerina Jenna Johnson. E gli omofobi muti.

Ovviamente non è la prima volta: nel 2019, un anno dopo noi italiani, anche in Danimarca fecero ballare due uomini nella loro versione di BCLS ed arrivarono in finale, trionfando a furor di popolo.

Quando in pista scesero Ciacci e Todaro, Zazzaroni – giudice dello show – aveva massacrato questa scelta.

“Io non sono tanto pro a questa cosa. Il ballo ha una sua estetica che è uomo e donna, a prescindere da identità e scelte sessuali. Secondo me il ballo è sempre uomo donna. C’è una tradizione, Nuriev ballava con una donna. Ti parlo di estetica del ballo. La trovo più piacevole tra uomo e donna, ma non ho nessun problema. Avrei preferito vederti con una donna”.

Milly Carlucci detta le regole: tre anni dopo Ciacci-Todaro, nei Ballando con le Stelle di tutto il mondo esplode la same-sex-dance