Quando Raimondo Todaro è stato ospite di Amici lo scorso maggio ha prima avvisato Milly Carlucci. Per questo quando stamani il ballerino ha rivelato che lascerà definitivamente Ballando con le Stelle, tutti abbiamo pensato che la conduttrice lo sapesse da tempo…



Poco fa la presentatrice Rai ha pubblicato un post in cui ha fatto un po’ di precisazioni. Sembra infatti che Milly Carlucci sapesse da circa un mese delle trattative tra Raimondo e un’altra produzione, ma grazie alle voci di corridoio e non dal diretto interessato. Todaro infatti avrebbe avvisato la Carlucci del suo addio soltanto ieri.

“Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese. Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che ganno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”.