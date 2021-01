Milly Carlucci oggi è stata ospite da Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera dove ha dato alcuni indizi sui nuovi concorrenti della seconda edizione de Il Cantante Mascherato.

Come riportato da BubinoBlog, Milly Carlucci ha svelato qualche curiosità sulle nove maschere: la Pecorella, il Lupo, la Tigre Azzurra, la Farfalla, il Gatto, il Pappagallo, l’Orsetto ed il Baby Alieno.

Pecorella:

“La Pecorella smarrita, forse. Personaggio romantico, forse per niente romantico. Può essere uomo o donna, come tutte le maschere. Lo scopriremo”.

“Il Gatto è forse l’animale più amato dai social… pieno di gattini. Il gatto è un felino, ti graffia, ti fa anche male. Non prendertela mai con un gatto. Attenzione, non è un giocattolone come potrebbe sembrare”.

Baby Alieno:

“Il Baby Alieno. Un bimbo, quell’astronave è il suo passeggino. Non cammina da solo, è baby ma in un pianeta dove da adulti sono ancora più alti di così. Abbiamo fatto un passo in più, in avanti”.