Milly Carlucci con Ciuchino e Criceto ripropone lo stesso meccanismo delle scorse edizioni?

Il Cantante Mascherato è pronto a tornare con la seconda puntata e già domani sera Milly Carlucci adotterebbe lo stesso meccanismo visto nel corso delle precedenti edizioni. Quale? Chiamare come ospite di puntata un vip che in realtà è già stato arruolato perché sotto un’altra maschera. #MinimaSpesaMassimaResa.

La prima edizione Milly Carlucci ha chiamato ospite Albano – che in realtà era sotto Leone – mentre nel corso della seconda abbiamo visto Red Canzian duettare con Farfalla. Peccato che Canzian fosse il Pappagallo. L’anno scorso, invece, sono stati molteplici gli ospiti vip presenti all’interno di altre maschere. Da Cristiano Malgioglio (sotto SoleLuna) a Edoardo Vianello (sotto Pinguino), passando per Riccardo Fogli (sotto Pastore Maremmano) fino ad arrivare a Cristina D’Avena (sotto Cavalluccio Marino).

Quest’anno farà uguale? A quanto pare sì, dato che domani sera sarà ospite Nino Frassica insieme a Pietro Pulcini, in qualità Maresciallo Cecchini e Brigadiere Ghisoni della serie Don Matteo. Questo perché secondo Flavio Insinna sotto la maschera del Criceto c’è Nathalie Guetta. Per questo motivo la conduttrice ha riunito il cast della fiction per cercare di identificarla. Frassica, Pulcini, Insinna e Guetta hanno infatti recitato insieme per anni nella storica fiction di Rai1.

Milly Carlucci chiama ospite Nino Frassica (che in realtà è Ciuchino?)

Niente di anomalo, se non fosse che Nino Frassica sia uno dei principali indiziati della maschera del Ciuchino. Il modus operandi si ripeterà anche in questa edizione?

Secondo me Ciuchino è Nino Frassica#IlCantanteMascherato — Ernesto Lax (@ernie_rubik) March 18, 2023