Milly Carlucci commenta la sua imitazione a GialappaShow

Non solo Michelle Hunziker, ma anche Milly Carlucci è stata oggetto di imitazione nel programma GialappaShow, grazie alla talentuosa Giulia Vecchio che ha saputo creare una versione esagerata della conduttrice di Ballando Con le Stelle. Nella parodia, Milly invita i presenti a trovare un ballerino come fidanzato. La reazione di Milly Carlucci all’imitazione è stata molto positiva; in un’intervista a Chi ha elogiato la Vecchio, definendola “deliziosa” e “bravissima”. Ha anche menzionato la possibilità di una sua apparizione a Sognando Ballando, dove potrebbero esserci due versioni di lei sul palco.

Dall’altro lato, Monica Setta ha espresso il suo apprezzamento per l’omaggio ricevuto, ringraziando Giulia e Gialappa’s Band, ma ha anche manifestato preoccupazione per la “deriva social”. Ha fatto sapere che i suoi legali hanno contattato TV8 per proteggere il marchio di Storie di Donne al Bivio, specificando che sebbene la satira sia parte del gioco e non l’abbia offesa, le dinamiche social e alcune rappresentazioni la preoccupano. Monica ha sottolineato di non essere a favore della chirurgia plastica e ha assicurato di bannare commenti offensivi, sebbene il suo ban si sia esteso anche ad altri profili. In definitiva, entrambe le conduttrici hanno saputo affrontare con spirito le imitazioni, ma la questione della satira e della rappresentazione sociale rimane un tema delicato.