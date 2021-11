Milly Carlucci nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al portale SuperGuidaTv che le ha chiesto un commento sugli ascolti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, arrivata alla terza puntata. Milly quest’anno si scontra con Maria De Filippi ed il suo Tu Si Que Vales, partito oltre un mese prima.

Il primo scontro è stato un pareggio: Ballando con le Stelle ha totalizzato 3.991.000 telespettatori, pari al 23,93% di share; mentre Tu Si Que Vales ha fatto 4.225.000 telespettatori, pari al 23,93% di share. La seconda settimana Maria ha staccato Milly di un punto abbondante di share. Ballando ha totalizzato 3.716.000 telespettatori, pari al 22,3% di share; mentre Tu Si Que Vales ha fatto 4.227.000 telespettatori, pari al 23,8% di share. Solo la scorsa settimana – che ha visto in scena il ritiro di Albano – Maria ha staccato Milly di ben cinque punti. La prima ha fatto 3.578.000 telespettatori, pari al 21,81% di share; mentre la seconda 4.608.000 telespettatori, pari al 26,24% di share.

Numeri in discesa ma che non allarmano né Milly Carlucci né la Rai, dato che sono in linea con i grandi show del sabato sera. Oltretutto Tu Si Que Vales sta volgendo al termine e per un po’ di settimane Ballando con le Stelle non avrà un vero e proprio competitor importante.

Milly Carlucci: “Sono soddisfatta degli ascolti”

“Sono soddisfatta. Siamo riusciti come sempre a portare in scena un bel programma. A volte, i programmi sono premiati con grandi ascolti, a volte meno. Dipende dalle serate e anche dai competitor. Ci sono vari fattori che entrano in gioco. Posso dire con serenità che le prime due puntate sono andate bene perché abbiamo messo delle proposte interessanti a livello musicale e tutti si erano preparati bene i loro pezzi. Bisogna andare a dormire pensando di aver fatto bene il proprio lavoro”.

Ballando con le Stelle 2021, ascolti

16 ottobre: 3.991.000 telespettatori, pari al 23,93% di share

23 ottobre: 3.716.000 telespettatori, pari al 22,3% di share

30 ottobre: 3.578.000 telespettatori, pari al 21,81% di share

Tu Si Que Vales 2021, ascolti

16 ottobre: 4.225.000 telespettatori, pari al 23,93% di share

23 ottobre: 4.227.000 telespettatori, pari al 23,8% di share

30 ottobre: 4.608.000 telespettatori, pari al 26,24% di share