Milly Carlucci: chi sono i tutor vip del suo nuovo programma

Milly Carlucci archiviata l’ultima edizione di Ballando con le Stelle è già a lavoro per la realizzazione del nuovo programma che prenderà il posto del compianto Cantante Mascherato. La messa in onda, infatti, è prevista per la primavera.

Come già sappiamo perché trapelato online, il nuovo programma di Milly Carlucci da lei stessa ideato dovrebbe essere un mix di tanti altri programmi esistenti. Ci dovrebbero essere dei tutor vip che accompagneranno sul palco gli artisti della propria squadra che mostreranno un loro talento personale, il tutto giudicato da una giuria di vip a suon di votazioni e palette. Un po’ Tu Si Que Vales con una spruzzata di Scommettiamo Che con la struttura di Io Canto Generation e con la speranza di un po’ di Corrida.

Se la giuria dovrebbe essere stata scelta (annunciata da BubinoBlog e confermata da Dagospia che ha scritto “In giura, come già accennato dal sito Bubinoblog, probabile la presenza di tre concorrenti dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”: Wanda Nara, Simona Ventura e Teo Mammucari“), il ruolo dei tutor è ancora in alto mare. Un paio di nomi sarebbero stati però attenzionati da Milly Carlucci: quello di Selvaggia Lucarelli e quello di Francesco Paolantoni.

Milly Carlucci, Lucarelli e Paolantoni nel suo nuovo show?

Ecco cosa ha scritto Candela su Dagospia a riguardo:

“Stando ad alcune voci raccolte da Dagospia la padrona di casa Milly Carlucci avrebbe proposto il ruolo di tutor a Selvaggia Lucarelli, giornalista del Fatto Quotidiano e già giudice di Ballando con le Stelle. Una proposta sarebbe arrivata anche a Francesco Paolantoni, avvisate Gasparri! Il comico napoletano e il sodale Biagio Izzo sono finiti in Vigilanza Rai, accusati di blasfemia per una gag sulla Natività andata in onda nello show natalizio di Stefano De Martino”.

Con Selvaggia Lucarelli salirebbero a quattro (su cinque) i volti chiamati da Milly Carlucci per il nuovo show riciclati dall’ultima edizione di Ballando con le Stelle.