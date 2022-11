Milly Carlucci affronta il caso Montesano: il suo discorso

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ha affrontato come doveroso il caso Enrico Montesano, che è stato squalificato per aver indossato durante le prove una maglietta fascista.

E ancora:

“Ovviamente c’è anche il lato umano e io – in qualità di direttore artistico – chiaramente sono dispiaciuta di non vedere Enrico e Alessandra su questa pista perché il loro contributo artistico è stato importante. Sono anche umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico perché anche lui a sua volta si dispiace di tutto quello che è successo e se ha offeso gli spettatori a casa. Credo alla sua buona fede. […] Noi siamo una squadra formata da due entità: c’è il gruppo Rai e il gruppo Ballandi. Ma siamo una sola famiglia e non lo dico per retorica. […] Il rispetto del pubblico è nel DNA della Rai e se qualcuno si è sentito offeso chiedo io scusa”.