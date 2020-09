Ballando con le Stelle è finalmente tornato e fra le tante novità di questa stagione la più rumorosa è senza dubbio quella dell’assenza di pubblico in studio.

Milly Carlucci ha tuttavia ovviato a questa mancanza realizzando – in uno studio adiacente – una platea con il pubblico distanziato che assiste e commenta (con applausi e fischi) le performance dei ballerini in gara.

Il pubblico è a distanza di sicurezza ed è stato ravvicinato col computer, ma questo non è l’unico “lavoretto grafico” che gli autori hanno fatto sul pubblico, dato che – come è possibile vedere dall’immagine sotto – in realtà noi telespettatori vediamo un’immagine falsata del pubblico, che è stato quadruplicato con un effetto di copia / incolla.

Possiamo evitare questo orrore del pubblico specchiato per 4? Non siamo scemi ragazzi. Ieri a Tale e quale perlomeno sono stati più onesti. #BallandoConLeStelle — LALLERO (@see_lallero) September 19, 2020

Milly annuncia il pubblico, a distanza ma presente. In realtà sono una decina di persone riprodotte più volte sullo schermo (vedete la stessa signora con le braccia alzate o quella con la camicetta che non applaude): piccoli effetti speciali (non riusciti) #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ViI4ugBnwa — Paolo Sutera (@PaoloSutera) September 19, 2020

Un pubblico “virtuale” lo ha attuato anche Carlo Conti a Tale e Quale Show, mentre Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha optato per dimezzare la presenza del pubblico in studio, tappando i posti vuoti con palloncini a forma di cuore.