Milly Carlucci, 4 gay nel cast di Ballando con le Stelle: “Propaganda gender? Raccontiamo uno spaccato di società”

Milly Carlucci questa settimana si sta dando da fare per promuovere la nuova edizione di Ballando con le Stelle che tornerà in onda su Rai1 da sabato (8 ottobre). Oltre un’ipnotica cover di Grand Hotel (che potete vedere qua sotto), la conduttrice ha posato anche per il settimanale Chi insieme a Gabriel Garko e Paola Barale.

Quest’anno nel cast ci saranno quattro gay dichiarati: il nuotatore Alex Di Giorgio (che ballerà con un altro ballerino omosessuale, Moreno Porcu); l’attore Gabriel Garko e il ballerino Simone Casula (che ballerà in coppia con Rosanna Banfi). Per questo motivo il settimanale Chi le ha chiesto provocatoriamente se non teme qualche attacco da parte del nuovo governo, dato che settimane fa uno di Fratelli d’Italia ha chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig in cui compariva una coppia di mamme.

“Alex Di Giorgio si esibirà con un ballerino del suo stesso orientamento sessuale, è stata una sua richiesta. Voleva un maestro che avesse lo stesso vissuto e la stessa sensibilità; è un messaggio di inclusione e di normalità. Se temo che il nuovo governo possa criticare questa scelta parlando di propaganda gender? Perché scomodare il governo per un programma di varietà? Noi non facciamo alcun tipo di propaganda, ma ci limitiamo a raccontare uno spaccato della nostra società”.

Anche Alex Di Giorgio, fra le pagine di Vanity Fair, ha dichiarato:

“Avrò un partner gay, un ragazzo che ha avuto esperienze molto simili alle mie: è la prima volta in Italia. Mi sono detto: se faccio questa cosa, voglio avere la possibilità di lanciare un messaggio. Vorrei che non ci fosse questo bisogno di dover parlare di “normalità”, vorrei non facesse notizia vedere due ragazzi gay che ballano in tv”.

E su Gabriel Garko il nuotatore ha aggiunto: “Anche lui ha sofferto. I suoi erano anni forse anche più difficili: ha dovuto nascondersi per poter lavorare”.

Ballando con le Stelle, svelati tutti gli abbinamenti: ecco le 13 coppie in gara https://t.co/10CO0IjUA7 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 22, 2022

FOTO | Settimanale Chi