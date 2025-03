Milly alla ricerca di vip per Ballando, il “no” famoso che ha ricevuto

Dopo l’esperimento con L’AcchiappaTalenti, Milly Carlucci ha deciso di non riprendere Il Cantante Mascherato, optando invece per celebrare il successo di Ballando Con le Stelle. A maggio andrà in onda Sognando Ballando, un programma dedicato a aspiranti maestri di Ballando Con le Stelle, che si sfideranno e saranno giudicati dalla consueta giuria della Carlucci. In un’intervista al Corriere della Sera, Milly ha parlato di questa nuova avventura e della prossima edizione di Ballando, che inizierà a ottobre.

Tra le novità, spicca il rifiuto di Chiara Ferragni, contattata ufficialmente, ma che ha deciso di non partecipare, sebbene qualcuno punti a una futura possibile adesione, come suggerito dai rumor su Christian De Sica. Milly commenta: “Ballando compie 20 anni. Lo festeggiamo con Sognando Ballando con le Stelle dal 9 maggio, mettendo in evidenza i personaggi più emozionanti e introducendo una gara per nuovi maestri, giudicati dalla nostra giuria”.

Riguardo alla giuria, che include nomi noti come Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, Milly ha sottolineato l’importanza della loro partecipazione. Il casting per la nuova edizione è già iniziato, sfruttando l’occasione di attrarre “stelle” compatibili con i maestri di ballo. Inoltre, Milly ha rivelato di avere una lista segreta di potenziali concorrenti, pronti a essere contattati per la nuova edizione della trasmissione.