Millie Bobby Brown denuncia il bullismo: l’attrice di Stranger Things contro la stampa

Millie Bobby Brown, l’attrice 21enne nota per il suo ruolo di Undici in Stranger Things, ha denunciato il bullismo subito attraverso un video su Instagram. In risposta a critiche riguardanti il suo aspetto fisico e il cambiamento nel tempo, ha sottolineato le difficoltà di crescere sotto i riflettori. Nel video, ha letto titoli di articoli che la riguardavano, affermando che tali contenuti non sono giornalismo, ma bullismo. Ha evidenziato che invece di sostenere le giovani donne, la stampa spesso le demolisce per attirare clic.

Gli articoli accusavano Millie di sembrare “troppo vecchia” per la sua età, e l’attrice ha trovato inquietante il fatto che scrittori adulti analizzassero il suo corpo e le sue scelte, sottolineando la stranezza che alcune di queste critiche provengano da donne. Ha parlato di come sia iniziato il suo percorso nel settore a soli dieci anni, dichiarando che le persone non riescono a crescere insieme a lei. Ha aggiunto che alcuni fan sembrano volerla vedere sempre come era nella prima stagione di Stranger Things, e siccome non è più così, è diventata un bersaglio.

Millie ha voluto anche rivolgersi a tutte le giovani donne che vivono esperienze simili, per far capire che non sono sole. Al centro della sua denuncia c’è la richiesta di rispetto e comprensione per le persone che crescono in pubblico, evidenziando l’impatto negativo che la maledetta cultura del bullismo può avere su di loro.