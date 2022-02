«In una giornata purtroppo drammatica, il Senato ha dato il via libera al dl milleproroghe che contiene, tra le tante misure, anche il bonus psicologico, finanziato con 20 milioni, fortemente voluto dal Pd ma anche da tutte le forze politiche. È un primo passo fondamentale per affrontare il disagio psichico delle cittadine e dei cittadini. È necessario per questo che i decreti attuativi siano emanati nei tempi. Ora lavoreremo all’approvazione del ddl sullo psicologo di cure primarie, all’esame della Commissione Sanità, per rafforzare il Servizio sanitario nazionale sul fronte della salute mentale, cosa indispensabile». Lo dice la senatrice del Pd Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità e prima firmataria del ddl sulle cure primarie.

«Lo psicologo di cure primarie – spiega ancora Paola Boldrini – deve affiancare il medico di base e il pediatra di libera scelta per affrontare immediatamente e in modo adeguato, fin dal primo insorgere, il disagio psicologico delle persone di tutte le età. È poi cruciale che il Servizio sanitario nazionale assuma psicologi, il contingente attuale non è adeguato ai nuovi bisogni emersi nel corso della pandemia. Non affrontare questa questione comporta ricadute sociali ed economiche. Soprattutto le nuove generazioni, ma anche gli adulti e gli anziani, devono essere aiutati in questo momento particolare».