Millennials, Gen Z e viaggi: il 72% considera il viaggio una priorità

I giovani viaggiano mediamente almeno una volta all’anno, e il 72% di loro considera il viaggio una priorità, in particolare i Millennials (26-30 anni). Una ricerca commissionata a Dataz da SiVola, una Travel Tech Company italiana specializzata in viaggi di gruppo, ha rivelato che i viaggi di gruppo stanno diventando sempre più popolari tra le nuove generazioni. Sergio De Luca, CEO di SiVola, sottolinea che questi viaggi offrono esperienze condivise, permettendo ai partecipanti di riscoprire sé stessi e conoscere il mondo in modo diverso e arricchente.

L’analisi condotta da SiVola ha coinvolto 1539 persone, tra i 18 e i 45 anni, che hanno viaggiato con l’azienda dal 2021 al 2023. La ricerca ha identificato i principali motivi per cui le persone scelgono di partecipare a viaggi di gruppo. Il 70% dei partecipanti prenota il viaggio da uno a quattro mesi prima della partenza, tenendo in considerazione diversi fattori come destinazione, prezzo e volo incluso, la disponibilità di date, la presenza di un coordinatore esperto e la possibilità di viaggiare con un amico.

Secondo i dati, gli elementi fondamentali che rendono un viaggio di gruppo apprezzato sono un buon itinerario (58,84%), un gruppo affiatato (48,5%) e un coordinatore esperto (44,6%). Altri fattori significativi includono il supporto logistico-organizzativo e le attività proposte in loco. La scelta di una destinazione è influenzata dalla “meta dei sogni”, che rispecchia sia gli interessi personali che le tendenze attuali, insieme al desiderio di un viaggio senza preoccupazioni. Aspettative come la mancanza di necessità di organizzazione e la possibilità di visitare una destinazione in un periodo specifico sono importanti, seppur in misura minore.

Quando i giovani scelgono di partire per un viaggio di gruppo, le loro aspettative si focalizzano sul viaggiare local, fare nuove amicizie, divertirsi e viaggiare in maggiore sicurezza. Le destinazioni più gettonate dai partecipanti sono risultate essere Islanda, Lapponia, Giordania, Vietnam e Stati Uniti. La ricerca evidenzia quindi una crescente preferenza per viaggi di gruppo, che promettono esperienze condivise e un’occasione di socializzazione in un contesto di sicurezza e organizzazione.