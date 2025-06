Mille Miglia a Livorno: un tuffo nella storia dell’auto!

Il 20 giugno 2025 si svolgerà la tappa di Livorno della Mille Miglia, un evento dedicato agli appassionati di auto d’epoca. Più di quattrocento vetture parteciperanno, accompagnate da oltre cento Ferrari Tribute. Il passaggio si svolgerà nella suggestiva cornice dell’Accademia Navale, dove si svolgeranno prove cronometrate prima della ripartenza verso Parma. La Mille Miglia è iniziata il 17 giugno e si concluderà il 21 giugno a Brescia.

Le auto entreranno nell’Accademia tra le 14:30 e le 17:30, partendo dal varco di San Leopoldo e uscendo da quello di San Jacopo, transitando per i viali interni. La Ferrari Tribute avrà accesso dall’Accademia dalle 12:30 e uscirà alle 14:15. La corsa toccherà il mare tirrenico, passando per Viareggio e terminando a Parma.

In questa edizione, la Marina Militare parteciperà ufficialmente con due veicoli: una Fiat 1100 B Monviso del 1947 e una Land Rover Defender 90, simboli della fusione tra tradizione e innovazione. I preparativi per l’evento includono anche la segnaletica visibile in viale Nazario Sauro e sul lungomare di Livorno, con cartelli che annunciano il prestigioso evento. Le auto arriveranno in città dalla rotatoria di via del Levante, passando per viale Nazario Sauro e viale Italia prima di entrare nell’Accademia Navale.

Fonte: www.livornotoday.it