Milla, la meticcia in cerca di una nuova famiglia amorevole

Nell’ambito delle adozioni di animali, Milla, una cagnolina meticcia simile a un bassotto, cerca una nuova famiglia. Questa vivace e socievole cagna, di circa sei anni, è entrata nel canile comunale di Livorno nel maggio 2025, dopo essere stata trovata vagante.

Attualmente Milla si trova presso il canile “La Cuccia nel Bosco”, situato in via Vallin Buio 2. Gli amanti degli animali possono visitarla durante gli orari di apertura del canile. Questi includono il lunedì mattina, il martedì sia al mattino che nel pomeriggio, il mercoledì mattina, il giovedì con lo stesso orario del martedì, il venerdì mattina e il sabato e la domenica nelle fasce orarie dedicate.

Chi fosse interessato ad adottare Milla avrà l’opportunità di conoscerla di persona e scoprire il suo carattere spumeggiante e rassicurante. La speranza è che trovi presto una casa e un affetto duraturo.

