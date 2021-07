Da quando Britney Spears ha rilasciato la sua testimonianza sulla conservatorship (confermando quello che noi fan sospettavamo da anni) moltissime celebrità le hanno espresso solidarietà sui social. Ma pare che dietro le quinte alcune colleghe della principessa del pop stiano facendo qualcosa di più che qualche tweet con l’hashtag #FreeBritney. Secondo Heat Magazine e il Mirror, Katy Perry, Paris Hilton, Miley Cyrus, Christina Aguilera e Mariah Carey avrebbero aperto un fondo per cercare di aiutare la cantante di Overprotected.

Praticamente gli Avengers in salsa gaya.



Scherzi a parte, spero sia tutto vero, perché sarebbe una bellissima dimostrazione di solidarietà femminile e tra colleghe (in un mondo in cui siamo più abituati a veder sgambetti e frecciatine). Intanto la giudice Brenda Penny ha richiesto la presenza di Britney anche nella prossima udienza che si terrà il 13 luglio. Incrociamo le dita.

Rumors swirling that some combo of Mariah Carey, Miley Cyrus, Paris Hilton, Christina Aguilera and Katy Perry are allegedly forming an Avengers squad to fight to Free Britney??? How do I get involved? Can I just like, carry an umbrella to keep Mariah out of the sun? I want in pic.twitter.com/wNjfuWW81P

— KFC (@KFCBarstool) July 7, 2021