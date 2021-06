Miley Cyrus ha realizzato qualcosa di molto speciale per il mese del Pride: un concerto – che sarà disponibile per intero domani sulla piattaforma streaming Peacock – dal titolo Miley Cyrus Presents Stand By You!. L’evento è stato registrato giorni fa al Ryman Auditorium di Nashville, in Tennessee, stato che ha dato i natali alla cantante.

Per l’occasione Miley Cyrus ha cantato sue hit come The Climb e Party In The U.S.A. ma anche diverse cover di grandi classici del passato come True Colors di Cyndi Lauper, Dancing Queen degli ABBA, Like A Prayer di Madonna e Believe di Cher. Quest’ultima esibizione è già stata divulgata online e Miley l’ha fatta circondata da drag queen vestite proprio da diversi look iconici di Cher. Fra loro c’erano anche due drag lanciate da RuPaul’s Drag Race: Sonique (ora nel cast di All Stars 6) e Jayden Diore Fierce in versione Cher del film Burlesque.

All’evento hanno partecipato anche esponenti della musica country come Maren Morris, Little Big Town, Brothers Osborne, Orville Peck, Mickey Guyton.

Via Instagram la cantante ha lanciato un messaggio d’amore per la comunità LGBTQ+: “Il mio cuore continua a battere per questa comunità 11 anni dopo! – ha scritto – Non smetterò mai di lottare per la giustizia, l’uguaglianza e l’accettazione per tutti“.

