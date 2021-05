La cantante di Angels Like You parla del suo amore per Liam.

Quello tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stato un grande amore e la cantante l’ha celebrato con uno dei suoi singoli, Malibù. Il pezzo in questi giorni ha compiuto quattro anni e la popstar americana ha ricordato cosa significava per lei questo brano.

“Oggi è il 4 ° anniversario di Malibu. Questa è una canzone su un luogo e una persona che all’epoca amavo moltissimo. Quell’amore speciale con quella persona è stato ricambiato oltre ciò che potrei descrivere. Ho perso quella casa insieme a molte altre cose nel 2018”.

Miley tra il 2018 e il 2019 non ha detto addio solo a Liam, ma ha perso anche la sua casa di Malibu in un brutto incendio.

Miley Cyrus is honouring ‘Malibu’ and ex Liam Hemsworth, who inspired the 2018 song. Cyrus described the single as “A song about a place and person that at the time I loved very much.” (📷: @mileycyrus) pic.twitter.com/ptwRzg7n25 — etalk (@etalkCTV) May 12, 2021

Will I ever be over Miley and Liam?? Survey says, NO. 💔💔

And Malibu is a BOP. pic.twitter.com/ESwN2oVZOF — lyndsay (@lyndzaroo) May 12, 2021

la malinconia che mi mette ora malibu manco fossi io parte della coppia miley-liamhttps://t.co/rwaE6wnAoI — sebs (@ilfusebs) September 14, 2020

Miley Cyrus, le prime parole dopo la fine della relazione con Liam.

“Posso accettare che la vita che ho scelto implica il dover essere completamente sincera e trasparente con i miei fan, che amo, e con il pubblico il 100% delle volte. Non ho nulla da nascondere. Perché non è un segreto che amavo fare festa all’inizio dei miei 20 anni. Non solo ho fumato ma ho sostenuto l’uso dell’erba, ho provato molte sostanze. Ho mandato tutto allo sbaraglio e ho tradito quando ero più giovane.

Sono stata cacciata da Hotel Transilvania per aver comprato una torta a forma fallica per il compleanno di Liam e per averla leccata. Sono stata appesa senza veli a una palla demolitrice. Ma la verità è che una volta che io Liam ci siamo rimessi insieme ci credevo davvero e ci ho messo tutta me stessa. Non ci sono segreti da nascondere. Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi ma la cosa che dovete considerare è che SONO CRESCIUTA. Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimenti. Io e Liam siamo stati insieme per 10 anni. L’ho detto in passato e lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per sempre.

Ma a questo punto devo prendere la decisione più salutare per me stessa di lasciare il passato alle spalle. Sono la persona più in salute e felice da molto tempo. – conclude Miley Cyrus – Potete dire che sto twerkando, fumando, una maleducata, ma non sono una bugiarda. Sono fiera di dire che sono semplicemente in un posto diverso rispetto a quando ero più giovane”.