Miley Cyrus in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo si è confessata durante il podcast Call Her Daddy.

La cantante – come sottolineato da MTV – ha parlato di prime volte confessando di averlo fatto la prima volta con Liam Hemsworth. Miley non ha mai fatto esplicitamente il nome di Liam, ma la dichiarazione non lascia dubbi:

“Non sono stata completamente con un ragazzo fino a che non ho avuto 16 anni, ma ho finito per sposare quel ragazzo. Gli ho detto che non era il primo così non sarei sembrata una perdente. È una bugia che mi sono tenuta per dieci anni.”

Quando Miley Cyrus aveva 16 anni era sul set del film The Last Song, dove era presente anche Liam Hemsoworth: non è errato quindi dire che quel film sia stato in qualche modo galeotto.

Liam è stato il primo uomo a passare fra le lenzuola di Miley, ma prima di lui lei aveva già avuto esperienze simili con delle ragazze.

“La prima volta che sono stata con qualcuno era con una ragazza, anzi due ragazze. Abbiamo sorpassato la prima base. Sono stata attratta dalle ragazze molto prima che fossi attratta dai ragazzi”.

Da un paio d’anni, infatti, Miley Cyrus ha fatto coming out come pansessuale.

FONTE | Mtv