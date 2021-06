Miley Cyrus feat. Maneskin il sogno che non succede, ma se succede (semi-cit) che bomba che sarebbe.

Era il 21 maggio scorso quando Damiano David dei Maneskin, in occasione dell’ennesima intervista concessa durante la settimana dell’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam, ha confessato ad un giornalista che il suo sogno nel cassetto è quello di collaborare con Miley Cyrus. A distanza di tre settimane Miley Cyrus li ha seguiti su Instagram. Boom.

Ovviamente non sappiamo se la cantante di Wrecking Ball li ha seguiti su Instagram perché venuta a conoscenza dell’intervista di Damiano David o se ha messo loro il ‘follow’ semplicemente perché fan e perché sono i vincitori dell’Eurovision Song Contest, quel che è certo è che la cosa ha fatto rumore e sui social il nome di lei è finito pure trend topic.

I really hope Damiano will get that long wanted duet with @MileyCyrus pic.twitter.com/jWRURpCThL

— davorka (@xDavorka_x) June 2, 2021