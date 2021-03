Oggi sono esattamente 15 anni da quando Hannah Montana ha fatto il suo debutto in tv in America e a pensarci mi sento così anziano. Miley Cyrus ha deciso di celebrare questo importante anniversario scrivendo una lettera al suo alter ego. La popstar di Plastic Hearts (che ha da poco rilasciato il video di Angels Like You) ha ricordato gli anni che ha trascorso imparruccata, nella serie che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

“Ciao Hannah, è passato un po’ di tempo. Quindici anni per essere più esatti. Da quando sono scivolata per la prima volta in quella frangetta bionda nel migliore tentativo di mascherare la mia identità. Poi sono scivolata in un accappatoio rosa con HM sopra al cuore. Non sapevo allora che quello sarebbe stato il posto dove saresti vissuta per sempre. Non solo nel mio ma nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Abbiamo attraversato tutto insieme, tu ed io. Abbiamo condiviso un sacco di prime volte, di ultime, di alti e bassi. Con te ho condiviso tanti sorrise e anche lacrime. Ho perso mio nonno durante la registrazione dei primi episodi. Lui avrebbe voluto così tanto vedermi, la premiere era il 24 di marzo, ma è scomparso il 28 febbraio. Ma ha almeno visto le pubblicità in onda durante High School Musical e diceva che era una delle cose di cui era più orgoglioso nella sua vita

Sono in debito con te Hannah e con tutti coloro che hanno creduto in me sin dall’inizio. Hai la mia più profonda lealtà fino alla fine. Con tutta la sincerità, ti dico grazie!

Non c’è giorno che passa che non ricordi da dove vengo. Un edificio a Burbank, California, con una stanza piena di persone, con il potere di riempire il mio destino. E questo hanno fatto. Mi hanno dato te. Il più grande regalo che una ragazza potesse chiedere. Ti voglio bene Hannah Montana, per sempre Miley”.