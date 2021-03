Finalmente Miley Cyrus ha rilasciato come singolo il mio pezzo preferito del suo ultimo album (insieme a Never Be Me), Angels Like You. La clip è stata registrata a febbraio durante il concerto per il Super Bowl, quando la popstar si è esibita davanti ad un pubblico di 7.500 persone vaccinate.

Alla fine del video musicale Miley ha voluto rivolgere il suo personale ‘grazie’ a tutti gli operatori sanitari che hanno lottato contro il Covid ed ha dichiarato che solo con i vaccini sconfiggeremo questa pandemia. Pensiero che ha rinnovato anche su Twitter.

“È passato quasi un anno senza musica dal vivo. Mi manca disperatamente la connessione che regalano i concerti. Mi manca sentire le vostre voci risuonare in armonia con la mia. Mi mancate. Con i vaccini che diventano sempre più disponibili, il sogno di riunirci tutti si sta avvicinando a diventare una realtà”.

” Ognuno di noi può aiutare a fermare la Pandemia vaccinandosi. Insieme possiamo far sì che l’esperienza delle esibizioni dal vivo ritorni ad essere realtà”#MileyCyrus #AngelsLikeYou pic.twitter.com/fSPFutbxA8 — Kali_Jin~ Life goes on! (@KaliJin_) March 8, 2021

Il nuovo singolo di Miley Cyrus, Angels Like You, è disponibile ora su tutte le piattaforme! 👼🏼

Ascolta e guarda il videoclip del terzo singolo estratto di #PlasticHearts qui: https://t.co/OKy1I6XzP5 pic.twitter.com/IA7vBeGH5H — Miley Team Italy (@MileyTeamITALY) March 8, 2021

Miley Cyrus ha fatto uscire l’mv di Angels Like You registrato al Super Bowl, lei è bellissima, una dea, piango per sempre.pic.twitter.com/0kk6HM7Pti — Iᔕᗩᗩᑕ👽 (@WillHerondaleJC) March 8, 2021

Miley Cyrus, Angels Like You: la traduzione.

Fiori in mano, aspetti me

di tutte le parole nelle poesie

non mi chiamerai per nome, soltanto “piccola”

Più dai, meno ho bisogno

tutti dicono che sembro felice

quando sembra la cosa giusta

So che sei sbagliato per me

Vorrò non esserci mai incontrati il giorno in cui me ne andrò

ti ho messo in ginocchio

perché dicono che la miseria ami la compagnia

non è colpa tua se io rovino tutto

e non è colpa tua se non posso essere ciò che ti serve

Tesoro, gli angeli come te non possono volare giù all’inferno con me

Sono tutto ciò che dicevano sarei stata

la, la, la

Sono tutto ciò che dicevano sarei stata

Ti farò fuori lentamente, ti amo, addio

prima che mi lasci andare, solo un’altra volta

togliti i vestiti, fingi che vada bene

un po’ di dolore in più non ti ucciderà stanotte

Mia madre dice che non sembri felice

chiudi gli occhi

So che sei sbagliato per me

Vorrò non esserci mai incontrati il giorno in cui me ne andrò

ti ho messo in ginocchio

perché dicono che la miseria ami la compagnia

non è colpa tua se io rovino tutto

e non è colpa tua se non posso essere ciò che ti serve

Tesoro, gli angeli come te non possono volare giù all’inferno con me

So che sei sbagliato per me

Vorrò non esserci mai incontrati il giorno in cui me ne andrò

ti ho messo in ginocchio

perché dicono che la miseria ami la compagnia

non è colpa tua se io rovino tutto (tutto)

e non è colpa tua se non posso essere ciò che ti serve

Tesoro, gli angeli come te non possono volare giù all’inferno con me, oh