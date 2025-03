MILEY CYRUS presenta ‘Prelude’: il primo singolo dal suo nuovo album

Miley Cyrus ha presentato Prelude, il primo singolo del suo atteso album Something Beautiful, in uscita il 30 maggio per Columbia. Il brano, caratterizzato da una sinfonia elettronica e spoken-word, è accompagnato da un video cinematografico, co-diretto dalla Cyrus insieme a Jacob Bixenman e Brendan Walter, con la fotografia di Benoît Debie. Per la produzione del pezzo, Miley ha collaborato con Shawn Everett, Michael Pollack, Jonathan Rado e Maxx Morando, con Everett che funge anche da executive producer per l’album. Nel video, Miley indossa creazioni d’archivio firmate Thierry Mugler, enfatizzando l’impatto visivo del progetto.

L’album, frutto della collaborazione tra Miley e Shawn Everett, conterrà 13 brani inediti. Per l’artwork, la popstar si è affidata al fotografo Glen Luchford, vestendo un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, che sottolinea l’audacia e la narrazione visiva del lavoro. Il precedente disco di Miley, “Endless Summer Vacation,” è uscito nel 2022 ed è composto da otto inediti, includendo la hit certificata 2X PLATINO in Italia, “Flowers”.

Something Beautiful sarà disponibile in vari formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear in esclusiva per Discoteca Laziale e Vinile Translucent Red in esclusiva per Sony Music Store. Il ritorno di Miley con questo nuovo progetto promette di rivelare un’evoluzione artistica, combinando sonorità innovative e una forte componente visiva.