MILEY CYRUS presenta il video “Fine del Mondo”

END OF THE WORLD è il nuovo singolo di MILEY CYRUS, estratto dal prossimo album “SOMETHING BEAUTIFUL”, in uscita il 30 maggio. Il video musicale, semplice ma d’impatto, riprende l’estetica della performance di Miley ai GRAMMY Awards, con l’artista sul palco in un abito Mugler di Casey Cadwallader. Questo video esemplifica la fusione di musica, cinema e moda che caratterizza il progetto, trasformando ogni brano in un’opera d’arte audiovisiva totale. I fan possono riconoscere “END OF THE WORLD” da esibizioni esclusive di Miley allo Chateau Marmont, dove ha presentato inediti a un pubblico selezionato.

Miley Cyrus, artista multiplatino di grande influenza nella cultura pop, ha già rilasciato due tracce dall’album, Prelude e “Something Beautiful”. L’album include 13 tracce inedite, prodotto da Miley e Shawn Everett, e sarà accompagnato da un visual film in arrivo a giugno, frutto della collaborazione con XYZ Films, Panos Cosmatos, Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation, e diretto da Miley e altri.

La copertina dell’album, fotografata da Glen Luchford, mostra Miley in un abito couture di Thierry Mugler del 1997, richiamando l’estetica audace del progetto. La moda gioca un ruolo centrale nel film, presentando creazioni di Mugler, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen e Alaïa. La coreografia di Benoît Debie arricchisce ulteriormente la narrazione visiva. Il precedente album di Miley, “Endless Summer Vacation”, è uscito nel 2022 e include il successo “Flowers”.

Il disco sarà disponibile in vari formati, tra cui digitale, CD e diversi vinili.