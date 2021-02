Non solo The Weeknd, ieri per il Super Bowl si è esibita anche Miley Cyrus, ma non nell’Halftime Show. La popstar di Wrecking Ball in diretta dallo staio Raymond James di Tampa ha cantato 20 canzoni per la Tik Tok Tailgate, un evento trasmesso live sulla nota piattaforma cinese. 7.500 persone ad applaudire la cantante americana, tra il pubblico però solo operatori sanitari vaccinati.

“Sono pronta al TikTok Tailgate! Non vedo l’ora di creare uno spettacolo per gli ospiti d’onore della NFL prima della partita del Super Bowl, per gli operatori sanitari di Tampa e di tutto il Paese”.

Dai nuovi pezzi come Angels Like You, Prisoner e Night Crawling, fino alle hit come We Can’t Stop e Party in The USA, Miley ha confezionato un vero concerto per i suoi fan. Nella speranza di assistere a questi show dal vivo e non in streaming nei prossimi mesi.

.@MileyCyrus headlined the Super Bowl #TikTokTailgate with surprise guests Joan Jett and Billy Idol. She closed out the show with an emotional performance of “The Climb.” The audience consisted of vaccinated healthcare workers. https://t.co/H6TVXLAyDT — Pop Crave (@PopCrave) February 7, 2021

Miley Cyrus: TikTok Tailgate, la scaletta.

‘Mickey’

‘Prisoner’

‘Night Crawling’

‘White Wedding’

‘Heart Of Glass’

‘Head Like A Hole’

‘High’

‘Nothing Breaks Like A Heart’

‘Jolene’

‘Midnight Sky’

‘Bad Karma’

‘Bad Reputation’

‘I Hate Myself For Loving You’

‘Rebel Girl’

‘Angels Like You’

‘We Can’t Stop’

‘Plastic Hearts’

‘Party In The USA’

‘Wrecking Ball’

‘The Climb’