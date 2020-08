TMZ la scorsa settimana ha annunciato la rottura tra Miley Cyrus e Cody Simpson. La popstar di Midnight Sky ieri ha confermato i rumor durante la sua ospitata al podcast radiofonico “Call Her Daddy”.

La cantante ha detto che non ci dobbiamo stupire se la vedremo nei prossimi giorni in giro con Cody, che prima di essere un suo ex fidanzato è un amico di vecchia data.

Per ora posso solo dirvi che due metà non possono fare un intero, e stiamo lavorando individualmente solo su noi stessi, diventando le persone che vogliamo essere. Come tutti gli altri a questa età, stiamo solo decidendo chi vogliamo essere con le nostre vite, cosa vogliamo fare con le nostre vite. E quindi, non fate una storia drammatica se la prossima settimana usciamo e mangiamo una pizza. Siamo amici da 10 anni e continueremo a esserlo. Basta non creare qualcosa che non c’è”.

“It was confirmed by a ‘reliable source’ even though nobody is reliable but the two people in the relationship. We’re still friends… Don’t be shocked if you see us getting pizza next week.”

-Miley Cyrus’ response to media outlets on her split with Cody Simpson pic.twitter.com/XYt3xjLdYI

— Buzzing Pop🍯 (@BuzzingPop) August 14, 2020