Nelle scorse settimane anche il fratello, il padre e la madre di Britney Spears hanno parlato del movimento Free Britney e adesso anche una collega della popstar ha detto la sua. Un anno fa Miley Cyrus durante un concerto urlò ‘Free Britney’ guadagnandosi il rispetto dei fan della principessa del pop.

La cantante di Midnight Sky è tornata sull’argomento in una recente intervista rilasciata a iHeartRadio ed ha confessato di non conoscere così bene la Spears da poter prendere una posizione precisa sul caso.

“Penso che non sia facile comprendere, perché sicuramente non la conosco abbastanza personalmente da conoscere i dettagli. Mi sento come una di voi e mi chiedo, è questo il mio posto? Non voglio fingere di conoscere dettagli di cui non so nulla. Urlo un sacco di cose ai mie spettacoli. Penso che Britney, come chiunque altro, dovrebbe avere la libertà di vivere la vita che è più autentica per lei.”

Molti fan di Britney non hanno apprezzato questa risposta democristiana di Miley, ma ricordiamoci che il suo manager è lo stesso della Spears, Larry Rudolph. Ci siamo capiti?

«Britney come chiunque altro dovrebbe avere la libertà di vivere la vita che è più autentica per lei» Miley Cyrus è una delle poche celebrità influenti a sostenere il movimento #FREEBRITNEY

This is why we have to keep #FreeBritney alive. Look at the way Miley is talking about it. She's definitely been threatened by her team. Britney's controllers are way too powerful, we have to remain strong for her

Miley Cyrus answered a question about the #FreeBritney movement during the promotion of her new single #MidnightSky:

"Britney, like anyone else, should have the freedom to live the life authentic to her."

pic.twitter.com/HUHlpTxCE9

