Miley Cyrus lo scorso 13 gennaio ha pubblicato Flowers che è diventato a tutti gli effetti un inno femminista pieno di frecciatine contro l’ex fidanzato traditore.

Le stoccatine contro l’ex Liam Hemsworth sono infatti numerose e svariate a partire dalla data di rilascio del brano che coincide proprio con il compleanno di lui.

In Flowers, poi, Miley Cyrus canta: “built a home and watched it burn” ovvero “abbiamo costruito una casa e l’abbiamo vista bruciare“, un fatto realmente accaduto; e ancora: “I can buy myself flowers, I can hold own my hand”, che significa “posso comprarmi dei fiori da sola, posso tenermi la mano da sola“. Una risposta al brano di Bruno Mars che Liam Hemsworth le aveva dedicato nel giorno del matrimonio, ovvero: “that I should have bought you flowers and held your hand”, che sta per “avrei dovuto comprarti dei fiori e tenerti la mano“, del brano When I Was Your Man del 2013.

Una vendetta in piena regola che le ha già fatto fatturare milioni e svariati dischi di platino.

Miley Cyrus: la sua vendetta contro l’ex le ha fatto conquistare un record

A 111 giorni dall’uscita, Flowers di Miley Cyrus ha conquistato un nuovo record: è diventato il brano che – nel minor tempo – ha battuto il muro del miliardo di ascolti su Spotify.

Justin Biber con Stay ci aveva messo 117 giorni ad arrivare al miliardo di ascolti, mentre Harry Styles con As It Was 119. La Cyrus solo 111. Ed è pure l’unica donna nonché la prima.

Some Flowers never fade 💐 As of today, May 4, @MileyCyrus‘ Flowers became the fastest song to reach 1 Billion streams in Spotify history #BillionsClub pic.twitter.com/uoLnFQmojP — Spotify (@Spotify) May 4, 2023

‘Flowers’ by Miley Cyrus breaks the record for fastest song to surpass 1 BILLION streams in Spotify history. pic.twitter.com/2Mvlv3eC5b — Pop Base (@PopBase) May 4, 2023