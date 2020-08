Esattamente un anno fa la fine del matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth (dio lo benedica) e adesso è arrivata un’altra rottura per la popstar di Wrecking Ball.

Qualche mese dopo la separazione dal marito la cantante ha frequentato Kaitlyn Carter e poi ad ottobre 2019 si è messa insieme al collega Cody Simpson.

I due cantanti sembravano davvero felici insieme e invece pare che la favola sia finita qui. Ad annunciare la rottura tra Miley e Cody è stato il noto portale americano TMZ, che ha parlato con una persona vicina alla coppia.

“Una fonte molto vicina ai ragazzi ci ha detto che si sono separati nelle ultime settimane, e al momento non è chiaro cosa abbia portato alla rottura. Ma è sicuro che non stiano più insieme. È stato Cody a prendersi cura di Miley nel novembre dello scorso anno quando si è sottoposta a un intervento chirurgico alle corde vocali – e a marzo i due si sono anche fatti dei tatuaggi coordinati. Nonostante tutto la fonte assicura che è finita qui”.

Break up a parte, oggi pomeriggio uscirà il nuovo singolo di Miley Cyrus, Midnight Sky, sono davvero curioso di scoprire quali grandi sorprese glamurose la grandje djiva americana ha preparato per noi.

Miley Cyrus and Cody Simpson have broken up after almost a year of dating, TMZ reports. 💔 pic.twitter.com/POveLCtUPO — Pop Crave (@PopCrave) August 13, 2020

Miley and Cody Simpson have been officialy breakup their relationship after 1 year together. 💔 #MidnightSky #SheIsComing pic.twitter.com/swfL29fUTK — Miley Cyrus Charts (@CyrusOnChart) August 13, 2020