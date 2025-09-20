Miley Cyrus e la magia di Something Beautiful in arrivo

È disponibile la versione deluxe del nuovo album di Miley Cyrus, intitolato “Something Beautiful”. Uscito il 19 settembre, il disco è prodotto da Miley stessa insieme a Shawn Everett, con la collaborazione di artisti come Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack.

Questa edizione contiene due brani aggiuntivi: il singolo “Secrets”, realizzato con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, e “Lockdown” in collaborazione con David Byrne.

La tracklist di “Something Beautiful (Deluxe)” include i seguenti brani:

1. Prelude

2. Something Beautiful

3. End of the World

4. More to Lose

5. Interlude 1

6. Easy Lover

7. Interlude 2

8. Golden Burning Sun

9. Walk of Fame (feat. Brittany Howard)

10. Pretend You’re God

11. Every Girl You’ve Ever Loved (feat. Naomi Campbell)

12. Reborn

13. Give Me Love

14. Secrets (feat. Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood)

15. Lockdown (feat. David Byrne)

Nell’artwork, Miley Cyrus indossa un abito couture di Thierry Mugler del 1997, che riflette l’estetica audace del progetto. “Something Beautiful (Deluxe)” offre un’ulteriore esplorazione musicale da parte di una delle artiste più influenti della cultura pop.