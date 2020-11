Pubblicato online il video di Prisoner, nuova canzone di Miley Cyrus, che fa parte dell’album Plastic Hearts, cantata in coppia con Dua Lipa.

Miley Cyrus e Dua Lipa hanno collaborato insieme per portare alla luce Prisoner, loro nuovo singolo dalle atmosfere anni ’90. Le voci sulla loro collaborazione, per il prossimo album della Cyrus, Plastic Hearts, sono circolate da quando Cyrus ha pubblicato una sua foto su Instagram in studio con Dua Lipa.

Nel video musicale di Prisoner, Cyrus e Lipa sono intrappolate su un tour bus. Emotivamente e fisicamente, tuttavia, sono abbastanza libere, ballano e si leccano a vicenda sull’autobus prima di spostarsi in un bar. Quando l’album uscirà, la prossima settimana, ascolteremo le altre collaborazioni di Miley Cyrus con Billy Idol e Joan Jett.

All’inizio di quest’anno, Dua Lipa ha pubblicato il suo scintillante album ispirato alla discoteca, Future Nostalgia. Anche Miley Cyrus ha lanciato il singolo glam rock Midnight Sky (per non parlare del remix con Stevie Nicks), fino alle sue cover di successi rock come Heart of Glass di Blondie e Zombie dei The Cranberries.

Ecco il video di Prisoner:

All’inizio di ottobre, dopo essere state avvistate mentre giravano un video insieme a New York, cominciarono ad emergere voci che Miley Cyrus e Dua Lipa stessero lavorando a un progetto segreto. E Prisoner è stato il frutto di questa collaborazione.

I primi indizi concreti sono arrivati ​​all’inizio di questa settimana quando la Cyrus ha svelato la tracklist del suo prossimo album, dalle tendenze rock, Plastic Hearts. Alla posizione numero quattro della scaletta c’era Prisoner con Dua Lipa. E infine, la canzone è uscita a sorpresa, accompagnata da un video fatto di immagini provocatorie, in pieno stile Cyrus.

Miley Cyrus, collaborazioni illustri per l’album Plastic Heart

Dopo ciò, offrono uno spettacolo sfrenato in un bar che termina con Dua Lipa che porge al pubblico il dito medio mentre indossa un rarissimo abito Gucci anni ’90 ritagliato disegnato da Tom Ford. Altre collaborazioni su Plastic Hearts includono la partecipazione di Billy Idol e Joan Jett. Quest’ultima, al posto del suo nero profondo, sfoggia una capigliatura bionda.

Nel video entrambe indossano capi di pelle, pizzo e lingerie. Mentre si strappano a vicenda le calze a rete e si chinano per baciarsi prima di voltarsi verso la telecamera e cantare il ritornello.