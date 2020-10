Miley Cyrus è sempre stata una grande fan di Britney Spears e ci aveva promesso che oltre a delle cover di gruppi come i Pearl Jam e i The Cardigans, nel suo speciale MTV Unplugged, avrebbe cantato anche Gimme More. La popstar di Midnight Sky oggi si è esibita con una versione rock dell’iconico brano della principessa del pop. Performance promossa, anche se l’originale rimane inarrivabile.



“Nella mia stanza c’erano i poster di Britney Spears, NSync, Metallica e Hilary Duff. Avevo anche Joan Jett e Pat Benatar. Avresti dovuto vedere la mia faccia quando Britney ha interpretato “I Love Rock ‘n’ Roll” in “Crossroads”. Mi sono sciolta. Quella scena era il padre, il figlio e lo Spirito Santo tutti in una stanza. In realtà ho perso la testa. Erano i mondi che si scontravano oltre ciò che avrei mai potuto immaginare.

Penso che non sia facile comprendere, perché sicuramente non la conosco abbastanza personalmente da conoscere i dettagli. Mi sento come una di voi e mi chiedo, è questo il mio posto? Non voglio fingere di conoscere dettagli di cui non so nulla. Urlo un sacco di cose ai mie spettacoli. Penso che Britney, come chiunque altro, dovrebbe avere la libertà di vivere la vita che è più autentica per lei”.