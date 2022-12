Milestone annuncia Monster Energy Supercross 6

Milestone e Feld Motor Sports hanno annunciato l’uscita di Monster Energy Supercross The Official Videogame 6. Il nuovo capitolo del videogioco di Supercross sarà disponibile dal 9 marzo 2023 su PlayStation, Xbox e PC. La versione PlayStation supporta l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, mentre la versione Xbox include lo Smart Delivery. Il sette volte campione di Supercross Jeremy McGrath allenerà i giocatori attraverso la modalità carriera, con piloti e circuiti ufficiali. Dalla ricerca dei primi sponsor nella 250SX Futures Class agli scontri contro i rivali del 450SX Class Championship, i giocatori scaleranno la classifica da principiante a professionista.

Nella Supercross Academy il “Re del Supercross” guiderà i giocatori nei tutorial per facilitare la curva di apprendimento e accelerare la crescita: questi aiuteranno i nuovi arrivati a muovere i primi passi nel mondo del Supercross. Diversi nuovi strumenti e impostazioni consentiranno la completa personalizzazione degli aiuti alla guida (ad esempio sterzo automatico, freni automatici, acceleratore automatico, ecc.) e set-up della moto. L’albero delle abilità darà ai giocatori la possibilità di personalizzare le competenze dei piloti e programmare lo stile di guida che meglio si adatta alle loro capacità. Inoltre, le condizioni mentali e fisiche giocheranno un ruolo importante nel miglioramento del Rider Shape System, il recupero da infortuni e scarse prestazioni sarà la chiave per mantenere i corridori in condizioni ottimali e ottenere i migliori risultati.

Monster Energy Supercross The Official Videogame 6 presenta anche il Supercross Park, un ambiente free-roaming con cinque diverse aree da scoprire, da solo o con gli amici. Qui i giocatori possono prendersi una pausa dalla competizione, riprendersi dagli infortuni e allenarsi sotto la guida di McGrath. Rhythm Attack è una nuova modalità testa a testa che consente ai giocatori di competere in gare shootout 1v1 su una sezione Rhythm rettilinea. Inoltre torna la modalità a split-screen, per la competizione in locale. In multiplayer, due nuove aggiunte: il cross-play completo consentirà il matchmaking online su ogni sistema di console, mentre un nuovo sistema di ranking monitorerà costantemente i risultati online.