Separarsi dal proprio amico a quattro zampe è l’incubo peggiore di tutti noi proprietari. Sapere che i nostri cuccioli si ritrovano da soli e spaventati nel grande e pericoloso mondo, ci provoca ansia e paura. Senza contare il dolore di non averlo più tra i piedi a giocare. Questo è esattamente ciò che è successo ad una famiglia americana, quando il povero Miles è scappato via di casa.

I pericoli che le strade possono provocare ai poveri animali sono innumerevoli. Un cane domestico, per esempio, è abituato a tutti i comfort di un posto sicuro e confortevole come può essere una casa.

Quindi, quando si ritrovano da soli, al freddo o al caldo, senza cibo né acqua, possono soffrire più di quanto si possa immaginare. Ma non dimentichiamoci delle mille auto che sfrecciano e che possono da un momento all’altro investirli. Oppure dei parassiti e delle malattie che possono contrarre senza un igiene adeguata.

Qualche tempo fa, la famiglia di Miles si è preoccupata quando non ha visto più il proprio cucciolo in casa. Lui, approfittando di una porta lasciata erroneamente aperta, era uscito fino ad allontanarsi troppo e perdere la via del ritorno.

La preoccupazione della famiglia era ancora maggiore, considerando che lui era un cane molto anziano e quasi completamente cieco.

Dopo 6 lunghe settimane, fatte di ansie e ricerche disperate, in cui quelle persone non hanno raccolto nessuna notizia del loro cucciolone, hanno inevitabilmente iniziato a pensare che fosse accaduto il peggio.

La riunione di Miles con la sua famiglia

Contro ogni aspettativa, però, quel cagnolone era sopravvissuto per tutto quel tempo e aveva anche incontrato delle persone gentili che lo avevano aiutato ad arrivare al rifugio per animali più vicino.

I volontari, come al solito, hanno effettuato una scansione del microchip, rintracciando così la sua famiglia.

Quando i proprietari hanno ricevuto la chiamata, non stavano più nella pelle.

Dopo 30 minuti erano tutti al rifugio per poter riabbracciare il loro amato amico a quattro zampe.

Lui era sporco e spaventato, ma non appena ha visto i suoi genitori, li ha abbracciati forte. Con amore e coccole, tutto passerà nel giro di poco tempo.