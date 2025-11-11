13.3 C
MilePort E-Bike 20″ Folding Fat Tire, 250W, 100Km Range

MilePort E-Bike 20″ Folding Fat Tire, 250W, 100Km Range

MilePort 1 Electric Bike for Adults, 36 V 13 AH Removable Battery 250 W Motor with 20 “*3.0” Fat Tire Folding Electric Bicycle, Speed 25 KM/H Range Up to 100 Km Commuting City Ebike

MilePort 1: Bicicletta Elettrica per Adulti

Scopri la libertà di muoverti con la MilePort 1, la bicicletta elettrica ideale per i tuoi spostamenti quotidiani e le avventure nel fine settimana. Con un motore potente da 250 W, questa e-bike è progettata per garantire prestazioni elevate, raggiungendo una velocità massima di 25 km/h in soli 10 secondi.

La batteria removibile da 36 V e 13 Ah ti offre fino a 100 km di autonomia, rendendola perfetta per gite brevi o tragitti urbani. Puoi facilmente rimuovere la batteria per ricaricarla a casa senza dover trasportare tutta la bici, rendendo la ricarica un gioco da ragazzi.

La MilePort 1 è anche pieghevole, con dimensioni da chiusa di 90 x 37 x 73 cm e un peso contenuto di 28,5 kg, che la rendono comoda da riporre nel bagagliaio dell’auto o da trasportare sui mezzi pubblici. È adatta per un carico massimo di 120 kg e le sue regolazioni permettono di adattarsi a persone di altezza compresa tra 155 e 185 cm.

Vantaggi pratici:

  • **Sistema di doppia ammortizzazione**: Offrendo una guida fluida anche su strade dissestate, grazie a una sospensione anteriore e una posteriore che minimizza gli urti.
  • **Pneumatici larghi da 20 pollici**: Garantiscono una maggiore aderenza e sicurezza, sia su strade cittadine che su terreni più accidentati.

Inoltre, la MilePort 1 è dotata di un supporto per smartphone, un cuscino posteriore in schiuma, luci LED e un campanello, per offrirti un’esperienza di guida confortevole e sicura.

Scegli la MilePort 1 e trasforma ogni spostamento in un’avventura: pedala verso la tua libertà!

