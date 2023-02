Milena Miconi si ritira dopo la morte del suo manager e amico Alessandro Lo Cascio

Milena Miconi ha annunciato che vuole abbandonare il Grande Fratello Vip in seguito alla scomparsa prematura del suo amico e manager, Alessandro Lo Cascio.

L’uomo aveva solo 54 anni e oltre ad essere il manager di Milena Miconi curava le carriere anche di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Eva Grimaldi e Sandra Milo. Proprio quest’ultima ha così scritto su Instagram:

“Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio: Alessandro Lo Cascio. Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano. Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri. Ma di lui mi resterà l’ultima immagine di un viso sereno, disteso, non contratto dalla morte sopraggiunta improvvisa e questa è l’unica cosa che mi dà conforto in questo momento di grande dolore in cui le regole ferre dello spettacolo non mi consentono di fermarmi. Neppure di fronte alla morte un artista può abbandonare il proprio lavoro. Mi stringo con affetto a sua moglie Cristina e ai figli Giorgio e Lorenzo, per i quali sarò sempre una presenza costante e amorevole finché il buon Dio non mi chiamerà a sé”.

Milena Miconi: “Torno a casa mia”

La morte del manager è stata riferita a Milena Miconi tramite il Confessionale e una volta rientrata in Casa ha annunciato ai suoi compagni d’avventura la volontà di ritirarsi. “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento“.

In epoca pre Covid una storia simile successe a Daniele Bossari che potè lasciare la Casa per mezza giornata per partecipare al funerale del suo manager e amico, Franchino Tuzio.