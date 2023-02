Milena Miconi ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip “per motivi personali”, hanno fatto sapere sui social. I motivi personali, come già sapevamo, sono inerenti al lutto che l’ha colpita: il suo amico nonché manager Alessandro Lo Cascio.

Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2023

L’uomo è morto prematuramente a 57 anni e i funerali si svolgeranno domani, lunedì 6 gennaio, nella Chiesa degli Artisti a Roma. Ed è proprio lì che Milena Miconi andrà insieme a tutti gli altri artisti che Lo Cascio seguiva. Da Angela Melillo a Eva Grimaldi, passando per Sandra Milo fino ad arrivare a Maria Grazia Cucinotta. Fra le sue clienti anche Gina Lollobrigida, morta lo scorso 16 gennaio.

Inizialmente la Miconi aveva parlato di ritiro dal gioco, ma probabilmente – parlando con la produzione e Alfonso Signorini – sono arrivati ad un accordo di uscita momentanea; come hanno già fatto in questa edizione Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti (per andare a votare) e Antonino Spinalbese (per sottoporsi a un piccolo intervento di routine). Un’esperienza simile è successa anni fa a Daniele Bossari quando – in epoca pre-Covid – uscì dalla Casa del Grande Fratello Vip per andare al funerale del manager Franchino Tuzio rientrando in giornata. Questa volta Milena non potrà uscire e rientrare nell’arco di 24 ore (a causa della quarantena), ma non sarebbe fuori dal gioco.