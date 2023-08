Milena Miconi: “Ho detto no a Baywatch, mi volevano” e Pamela Anderson muta

Ci sarebbe potuto essere un po’ di italianità nel cast di Baywatch, serie americana andata in onda dal 1989 al 2001. Milena Miconi, infatti, fra le pagine del settimanale Chi ha svelato un curioso aneddoto.

A domanda diretta del giornalista Alessio Poeta: “È vero che era stata scelta come attrice nella serie americana Baywatch?“, Milena Miconi ha risposto: “Sì! Mi cercarono, feci un provino e mi scelsero. Oggi potrei dirle qualsiasi cosa, ma all’epoca preferii restare in Italia“.

Milena Miconi: da Pamela Anderson a Pamela Prati

Ovviamente non è dato sapere quale ruolo avrebbe ricoperto la Miconi nel cast di Baywatch, ma rifiutata la serie venne arruolata come primadonna nel cast del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. Da Pamela Anderson a Pamela Prati, insomma.

“Nel 1999 divenni la primadonna del Bagaglino. Ricordo che Pingitore mi presentò così: “Non sa ballare, non sa cantare, eppure piacerà alle donne”. Ero la ragazza della porta accanto. Di lì a poco diventai famosissima. Ricordo che dovemmo cambiare immediatamente il numero di casa, visto che all’epoca c’erano ancora gli elenchi telefonici. L’attenzione mediatica mi divertiva, ma ai tempi non ero in grado di gestirla. Venivo dalla periferia romana, ero molto centrata. Ho sempre pensato che quello fosse solo e soltanto lavoro”.

A circa trent’anni dal rifiuto di Baywatch si è ritrovata a vivere nella casa del Grande Fratello Vip condividendo il bagno con Luca Onestini e Nikita Pelizon. Ma per lei è stata ugualmente una grande pagina televisiva. “Sì, un’esperienza unica e indescrivibile, che mi ha permesso di farmi conoscere per quella che sono. Sono entrata per convincere, non per vincere e, a conti fatti, credo di esserci riuscita“. Felice per lei, ma io avrei preferito Baywatch al Bagaglino.