Milena Miconi ha una crisi, piange e vuole lasciare il GF Vip: “Sto impazzendo”

Stare chiusi in una casa senza troppi contatti con l’esterno può essere un’esperienza insostenibile per molti e a quanto pare è il caso di Milena Miconi. Entrata appena due settimane fa la showgirl stanotte alle 3 si è svegliata ed ha avuto una brutta crisi. La gieffina si è diretta in cucina, dove ha trovato Antonino Spinalbese e Wilma Goich ed ha confessato loro di voler abbandonare la casa del GF Vip.Milena Miconi ha spiegato di essere arrivata al suo limite ed ha aggiunto di sentirsi in un contesto che non la fa stare bene.

Ma lo sclero di Milena era così grave da censurarlo? Abbiamo visto di peggio negli anni, no? #GFVip — 🇮🇹 Lucia De Luca-Bishop 🇧🇷 (@_saudade_17) December 22, 2022

questa giornata del gf interminabile con milena che vuole abbandonare alle 3 del mattino #gfvip — savana🌊 (@savanaceleste) December 22, 2022

non milena che ha fatto un incubo si è svegliata di botto e ora è in cucina che piange perché vuole uscire raga il dramma alle 3 di notte #gfvip pic.twitter.com/qRXUZeboqf — . (@doitforthetrash) December 22, 2022

Milena Miconi vuole lasciare il GF Vip: “Io non riesco a farcela”.

“Non posso andare avanti così dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli. Poi stare chiusa qui dentro in questa situazione. Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro. Ragazzi non riesco, ognuno è fatto a modo suo io sono arrivata al limite. – ha continuato Milena Miconi – C’è chi viene qui e gli fa bene, chi si libera di qualcosa, chi riesce ad esprimersi, io non riesco. Io non riesco, non riesco a superare questa cosa non ce la faccio. No Antonino non riesco, sto impazzendo. Non sto bene mi sento un topo in gabbia”.

Antonino ha cercato di calmare la coinquilina e le ha fatto presente che quando vuole può andarsene: “Tu quando vuoi prendi e vai via. Cioè quando arrivi al punto massimo prendi ed esci. Cioè non è che sei trattenuta parliamoci oggettivamente. Cioè non è che c’è un obbligo. Devi tranquillizzarti e se non ce la fai puoi anche uscire“.

Milena sembra una donna dolcissima, ma è evidente a tutti i telespettatori che sta facendo fatica ad integrarsi. In un’edizione piena di personalità molto forti e ‘vivaci’ (e dalla catfight facile), per un’anima più delicata come quella della Miconi può essere complicato ritagliarsi un posto e stringere nuove amicizie.