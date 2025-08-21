20.5 C
Milano4MentalHealth promuove la salute mentale in Italia

Torna quest’anno Milano4MentalHealth, un’iniziativa del Comune di Milano che si propone di mettere la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico. Questo progetto offre ai cittadini la possibilità di accedere a informazioni su iniziative di prevenzione, fenomeni sociali e azioni individuali da intraprendere.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra associazioni, enti istituzionali e aziende, tutte unite dall’obiettivo di considerare il benessere mentale come un bene comune. Quest’edizione avrà un focus particolare sulla salute mentale e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina. Questa scelta mira a promuovere stili di vita sani e una cultura del benessere. Durante l’iniziativa verranno condivisi i risultati e le esperienze provenienti da progetti finanziati dal Comune, affrontando temi come l’abitare, il lavoro, la grave marginalità e il contrasto allo stigma.

Le attività si svolgeranno per tutto il mese di ottobre, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, e invitano cittadini, operatori e aziende a partecipare per sensibilizzare e coinvolgere la comunità. L’assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé, sottolinea l’importanza di questa iniziativa nel sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema spesso sottovalutato, puntando sulla diffusione di conoscenza e consapevolezza.

Milano4MentalHealth è sostenuta da Lundbeck Italia e Wellness Foundation. Le associazioni, enti o aziende interessate a sostenere l’iniziativa possono trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale. Inoltre, Milano4MentalHealth fa parte del progetto nazionale Everyone4MentalHealth, che unisce istituzioni e cittadini per promuovere la salute mentale come bene comune in tutta Italia.

