Milano wine week 2022, appuntamenti del secondo weekend

Proseguono gli appuntamenti della quinta edizione della Milano Wine Week, il più grande evento non-fieristico d’Italia dedicato alla promozione, al racconto e all’esperienza del vino. Per i wine lovers il weekend in città si preannuncia ricco di iniziative, tra eventi, degustazioni e workshop, disseminati per la città.

Di seguito alcuni appuntamenti in programma per oggi, sabato 15 ottobre, e domani, domenica 16 ottobre.

VINI BUONI D’ITALIA

Banco d’assaggio

Sabato 15 e domenica 16 ore 12:00/21:00 – Palazzo Bovara (sala colonne)

Un’esperienza di degustazione esclusiva nelle splendide sale di Palazzo Bovara con la formula del banco d’assaggio che permetterà di scoprire oltre 200 etichette selezionate dalla Guida Vini Buoni d’Italia in occasione del ventennale dalla sua fondazione.

Esperienza acquistabile su feverup.com.

Su prenotazione per operatori del settore: www.digitalwineweek.it

CONFAGRICOLTURA WALK AROUND TASTING

Sabato 15 ore 17:00-21:00 – Palazzo Serbelloni 1 piano

Banchi d’assaggio dedicati alla scoperta delle varietà enogastronomiche della penisola.

Esperienza acquistabile su feverup.com.

ENOTECA MILANO WINE WEEK

Sabato e domenica dalle 11:00 alle 22:00

Una delle novità imperdibili della 5^ edizione: l’Enoteca di Milano Wine Week offre l’occasione a piccoli e medi produttori di intercettare un ampio pubblico di appassionati e moltiplicare le opportunità di business e visibilità sfruttando un allestimento interattivo pensato per facilitare la scoperta e fruizione da parte del grande pubblico. Acquistando l’esperienza si avrà la possibilità di degustare, con un’apposita card del valore di 1000 token, un numero variabile da 2 a 10 consumazioni a seconda della fascia di prezzo di vini scelti.

Dalle 18 sarà possibile degustare i vini nella formula aperitivo, abbinando finger food agli assaggi e accompagnarli con un dj set.

Esperienza acquistabile su feverup.com.

WINE DISTRICTS

I 6 Districts della Milano Wine Week continuano a vivere durante il week end: sarà possibile scoprire da vicino i Consorzi, attraverso l’attivazione di numerosi locali nei quartieri più iconici di Milano.

Sempione / Arco della Pace – Consorzio dell’Asti Spumante e Moscato d’Asti DOCG District

Brera – Consorzio di Tutela Lugana DOC District

Porta Venezia – MEDWAYS_EU District

Navigli – Chianti Lovers District

Porta Romana – Colli di Parma Wine District

Eustachi/Plinio – Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

CHIANTI LOVERS BOAT

Sabato 15 e Domenica 16 ore 12:00, 17:00, 18:40, 20:20 – Darsena Lato Viale Gorizia

Un battello in partenza tutti i giorni dal Naviglio Grande, per scoprire l’esperienza della degustazione con Masterclass speciali dedicate a tutte le sfumature della denominazione in uno dei quartieri più suggestivi di Milano.

Le masterclass:

– Chianti Lovers RMX

Una Masterclass generale sulla storia, tecnica e cultura del vino rosso toscano più famoso nel mondo, attraverso la degustazione guidata di cinque vini di categoria diversa e con sfizioso piccolo abbinamento gastronomico. Lo “starter pack” del Chianti Lover più fresco che c’è.

– Chianti Lovers Magnum Experience

Una Masterclass per appassionati più esperti o esigenti, condita dalla degustazione di vini Chianti D.O.C.G. da soli formati magnum o doppia magnum. Quattro vini in assaggio tra le categorie Annata, Superiore e Riserva abbinati a salumi e formaggi scelti di alta gamma.

– Pane Al Pane, Vino Al Vino – Chianti Super Vintage Vertical Flight

Una Masterclass con degustazione verticale unica di vini Chianti di vecchie annate, spesso fuori commercio. Questo esercizio “contemplativo” si rivolge a un pubblico attento a comprendere il valore e l’essenza del prodotto, e proprio per questo verrà abbinato solo a una selezione di Pani regionali artigianali a Denominazione protetta. Quattro vini in assaggio, serviti da decanter.

– The Golden Hour – Vin Santo Del Chianti Immersive Experience

La Masterclass ripercorrerà la storia, la tradizione e la tecnica di questo prezioso nettare attraverso la degustazione di quattro vini, dal più secco al più dolce, in abbinamento gourmet con una selezione di formaggi D.O.P., frutta secca, composte e pani regionali di alta qualità.

– The Sweetest Taboo – Vin Santo Del Chianti & Chocolate Experience

La Masterclass ripercorrerà la storia, la tradizione e la tecnica di questo prezioso nettare attraverso la degustazione di quattro vini, dal più secco al più dolce, e completerà l’esperienza con un’introduzione al mondo del cioccolato, in abbinamento con altrettanti prodotti scelti.

Esperienze acquistabili su feverup.com.

WINE BUS BY DESTINATION GUSTO

Sabato 15 e Domenica 16 ore 11:30, ore 17:00 e 19:30

Una delle novità della 5^ edizione: percorri le vie di Milano dedicate alla manifestazione a bordo di un double-decker londinese in partenza tutti i giorni da Palazzo Bovara, e scopri i tantissimi eventi in giro per la città.

Il 15 ottobre è dedicato al Piemonte con Marchese di Varolo e il 16 si scoprirà il meglio del Prosecco con Bisol, Masottina e Fasol Menin.

Esperienza acquistabile su feverup.com.

CANTINA URBANA MARATHON TASTING

Domenica 16 ore 15.30/19.30 – Inizio percorso da Via Ravizza 21, poi Via Muratori 22, Via Spaventa 1 e finale in Via Ascanio Sforza 87

Una domenica fuori dagli schemi per vivere l’ultimo giorno della Milano Wine Week 2022: i partecipanti si sposteranno da una Cantina Urbana all’altra per una maratona di degustazioni e raggiungeranno la Winery sui Navigli… solo i più agguerriti accederanno alla festa di chiusura!

Regole del gioco: si parte alle ore 15.30 da Cantina Urbana di via Ravizza 21, poi si prosegue da Via Muratori e Via Spaventa. Obbligatorio fare il percorso a piedi o solo con l’aiuto dei mezzi pubblici: ad ogni tappa verranno consegnati 1 calice e un cicchetto abbinato.

L’arrivo è alla Winery di Ascanio Sforza dove si potrà ritirare una bottiglia omaggio.

Esperienza acquistabile su feverup.com.

CHAMPAGNE vs FRANCIACORTA | Spazio San Babila

Sabato 15 Ottobre, dalle ore 18:00

Franciacorta e Champagne sembrano esser uniti da un legame indissolubile. Il vino francese e il vino italiano, per gran parte dell’opinione comune sono come parenti stretti ma in realtà sono due prodotti completamente differenti. E con questa affermazione si vuole ribadire quanto in realtà sia poco sensato continuare a paragonarli.

Ingresso gratuito con accredito obbligatorio QUI: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milano-wine-week-tasting-champagne-vs-franciacorta-spazio-san-babila-427801284157

15,00€ con food a passaggio + 2 calici di vino

www.milanowineweek.com