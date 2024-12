Milano, un 2024 di cambiamenti: le tappe dell’anno rossonero

Il 2024 del Milan è stato caratterizzato da cambiamenti significativi e difficoltà sia in campo che fuori. La squadra ha vissuto due cambi di allenatore: in estate Stefano Pioli è stato sostituito da Paulo Fonseca, che a sua volta è stato esonerato dopo un inizio deludente, cedendo il posto a Sergio Conceicao. Sotto la guida di Pioli, il Milan aveva raggiunto risultati notevoli, tra cui lo scudetto del 2022 e la semifinale di Champions nel 2023. La scelta di Fonseca sembrava promettente, ma dopo una prima parte di stagione insoddisfacente in Serie A (ottavo posto con 27 punti), è stato costretto a lasciare.

In estate, il Milan ha anche visto la partenza di figure chiave come Olivier Giroud e Simon Kjaer, sostituiti da nuovi acquisti tra cui Álvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Altri giocatori, come Kalulu e Adli, sono stati ceduti, mentre sono stati ingaggiati innesti come Fofana, Emerson Royal e Abraham. Una novità significativa è stata la creazione della formazione Under 23, “Milan Futuro”, per favorire la crescita dei talenti.

La stagione è iniziata in modo complesso per i rossoneri, evidenziando una differenza di punti significativa rispetto alle rivali di vertice come Atalanta e Napoli. Tuttavia, il Milan ha brillato in Champions League, conquistando 12 punti e ottenendo vittorie memorabili, come quella contro il Real Madrid. Nonostante ciò, l’atteggiamento dei giocatori ha suscitato il malcontento tra i tifosi, culminando in proteste durante e dopo la partita contro il Genoa, nel giorno del 125° anniversario del club. I tifosi hanno espresso il loro disappunto, colpiti dall’assenza di impegno e dalla scarsa reazione della squadra, tanto che lo stesso Fonseca ha criticato alcuni giocatori per il loro rendimento.

In un contesto di tensione con la tifoseria, la proprietà americana, RedBird, ha cercato di rassicurare i sostenitori stabilendo nuovi accordi finanziari per rifinanziare il debito e assicurare ulteriori investimenti. La direzione futura del Milan si preannuncia cruciale per ristabilire un legame con i propri tifosi e riportare la squadra ai vertici nazionali e europei.