Milano, tolleranza zero e sgombero del Leoncavallo storico

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi annuncia una ferma posizione contro le occupazioni abusive, richiamando il concetto di “tolleranza zero” utilizzato dall’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani. Questa dichiarazione arriva dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, avvenuto in mattinata. Piantedosi sostiene che questo sgombero rappresenta un passo decisivo verso il ripristino della legalità, sottolineando che l’immobile era stato occupato abusivamente per trent’anni e che, in passato, lo Stato aveva dovuto persino risarcire i danni causati dall’occupazione. Dalla sua assunzione di carica, il governo ha già sgomberato quasi 4mila immobili.

Il centrodestra celebra lo sgombero del Leoncavallo, un simbolo della sinistra milanese, ricordando che il centro sociale era stato già sgomberato una volta nel 1994, ma era poi tornato a rioccupare altri spazi fino a quello attuale. I leader del centrodestra, tra cui la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini, esprimono la loro soddisfazione, sottolineando che le occupazioni abusive danneggiano la sicurezza e le comunità rispettose delle regole. Meloni afferma che in uno Stato di diritto non ci possono essere aree al di fuori della legalità, mentre Salvini ricorda che l’illegalità è stata tollerata troppo a lungo dalla sinistra.

Anche Antonio Tajani, ministro degli Esteri, si unisce al coro di approvazioni, enfatizzando che occupare beni altrui viola il diritto di proprietà e rappresenta un reato. Maurizio Lupi esprime un senso di giustizia per i legittimi proprietari, dopo venti anni di richieste di sgombero, mentre il governatore Attilio Fontana commenta che ripristinare la legalità dovrebbe essere la norma.