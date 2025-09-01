Milano supporta le associazioni per la tutela degli animali

A Milano, le associazioni no profit attive da almeno tre anni nella tutela degli animali possono ricevere un contributo economico dal Comune, fino a un massimo di 15 mila euro. Questa decisione è stata presa dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Elena Grandi.

I fondi saranno distribuiti in base a un sistema di punteggio che tiene conto delle attività svolte dalle associazioni nel corso dell’anno in città. Tra i servizi valutati ci sono la guardia zoofila, l’assistenza veterinaria gratuita, la gestione delle emergenze e la cura degli animali domestici come cani e gatti. L’assessore Grandi ha evidenziato l’importanza di queste associazioni, che grazie alla loro presenza capillare sul territorio e alla dedizione dei volontari, rappresentano un supporto essenziale.

L’iniziativa mira a riconoscere l’importanza di questi gruppi e a sostenere la continuità del loro operato. Si inserisce in un progetto del Comune per rafforzare la rete di supporto per gli animali, promuovendo una maggiore collaborazione tra le istituzioni e il volontariato.